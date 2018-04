Bassano, paura in strada per uomo con machete: denunciato

Condividi

Venerdì sera un bassanese di 46 anni è stato fermato e denunciato per aver agitato un machete in strada davanti ai passanti. «Volevo difendermi da una banda di extracomunitari», ha dichiarato. L’arma da taglio è stata sequestrata. Le riprese delle telecamere di sorveglianza – riporta Andrea Alba sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 7 – confermano che l’uomo ha ricevuto un pugno in faccia dopo un litigio con alcuni stranieri.

Il bassanese si sarebbe poi allontanato per comprare il machete in un negozio. Al suo ritorno, però, il gruppo se ne era andato. L’uomo si è avvicinato a un 20enne che aspettava l’autobus e si è messo a mimare dei fendenti in aria. Il giovane è fuggito spaventato e ha chiamato il 113. Portato in caserma, il bassanese è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e lesioni aggravate.

(Ph. Shutterstock)