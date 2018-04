San Bellino (Ro), lettera minatoria al sindaco: «via l’autovelox, oppure…»

Condividi

«Rimuovi il velox o te ne pentirai». È quanto scritto nella lettera minatoria ricevuta dal sindaco di San Bellino (Rovigo), Aldo D’Achille. L’autovelox in questione è quello attivo dalla metà di marzo sulla Strada Provinciale 17, verso Lendinara e già incendiato a febbraio, quando ancora non era funzionante. La lettera minatoria è firmata dalle “Brigate popolari polesane anti-angherie“. Come riporta, Natascia Celeghin sul Corriere del Veneto – edizione Padova e Rovigo a pagina 17, il sindaco al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le opportune verifiche.