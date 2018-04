Vicenza, comunali: si ricandida la Equizi

Condividi

Franca Equizi sarà la candidata sindaco di Vicenza di “Grande Nord“. «Mi candido in una città distrutta e cementificata – ha dichiarato ieri durante la presentazione della lista -, con un’amministrazione arroccata nel suo palazzo. L’ex leghista ha aggiunto: «voglio fare di Vicenza una piccola Venezia; i cittadini sanno quanto ho battagliato in passato e ora che sono in pensione ho ancora più tempo per farlo».

Come scrive Paolo Mutterle sul Giornale di Vicenza a pagina 20, Equizi, che alle scorse regionali ha raccolto lo 0,4% di consensi con “Sos Vicenza”, ha precisato: «non siamo né di destra, né di sinistra, come la vecchia Liga. Alleanze? Mai, con questi personaggi non ci immischiamo».

(Ph. Grande NOrd Veneto / Facebook)