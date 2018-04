A4, grave incidente tra Vicenza Ovest ed Est: code e disagi

Grave incidente, nel quale sono rimasti coinvolti tre tir, in A4 tra Vicenza Ovest ed Est, nella prima galleria in direzione Venezia. Il sito dell’autostrada segnala grossi disagi al traffico e lunghe code che arrivano fino ai 10 chilometri.

#19aprile 18:00 #Vicenza, tamponamento tra mezzi pesanti in #A4 nella galleria dei berici: un ferito. #Vigili del fuoco estraggono l’autista preso in cura dal @SUEM_Veneto per essere portato in ospedale #soccorsiquotidiani #allaguidanondistrarti pic.twitter.com/UHnikNlesC

— VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 19 aprile 2018