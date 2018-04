Bassano, restauro ponte Alpini: Nardini nega sopralluogo

Condividi

La ditta Nardini ha negato alla Vardanega il sopralluogo nei propri locali a Bassano (Vicenza), aggiungendo un ulteriore tassello alla vicenda del restauro del ponte degli Alpini. Come scrive Raffaella Forin sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano, la Nardini avrebbe affermato: «parliamo solo con il Comune». L’impresa trevigiana incaricata aveva chiesto all’azienda la possibilità di accedere al suo interno per eseguire dei sondaggi esplorativi, dato che lo stabile è adiacente al ponte e la Nardini è proprietaria di una delle spalle su cui il ponte deve appoggiare. Senza la verifica della condizione di tale spalla, però, la Vardanega, già sotto accusa per i ritardi, ritiene molto difficile proseguire nel progetto.

«Con riferimento ai prossimi lavori di posizionamento della trave bailey sulla spalla del ponte lato est, richiediamo l’accesso per le valutazioni operative legate ai lavori di consolidamento della parte sommitale della muratura, secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le note integrative del progettista – recita la richiesta della Vardanega – . In assenza di un vostro negativo riscontro, potremo intervenire lunedì 23». «Nessun rapporto diretto sussiste tra la nostra società e l’impresa e non vi sono le condizioni per alcun intervento-accesso» ha risposto Angelo Nardini. È previsto un sopralluogo con consiglieri comunali e assessori.