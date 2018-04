«Meno reati, Provincia di Treviso sicura»

Condividi

A parte lo spaccio di droga, le estorsioni e l’usura, i crimini nella provincia di Treviso sono in calo e la zona viene definita «sicura». Come scrive Silvia Madiotto a pagina 11 dell’edizione di Treviso del Corriere del Veneto, infatti, secondo i dati presentati dal prefetto della Marca Laura Lega (in foto), i furti e gli altri reati sono calati del 2,38% rispetto al 2016 e del 20,98% rispetto a 5 anni fa.

Per quanto riguarda il codice della strada nel 2017 ci sono state 1.320 patenti ritirate contro le oltre 1500 del 2016, delle quali 713 per guida in stato di ebbrezza e 46 per guida sotto effetto di stupefacenti.