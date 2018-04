Terrore in A10, a fuoco pullman studenti

Condividi

Attimi di autentico panico in Liguria per l’incendio di un pullman con a bordo studenti in gita. I ragazzi di Senigallia (Marche) erano diretti a Ventimiglia, ma il mezzo ha preso fuoco all’altezza di Savona e Spotorno. La meta finale era Nizza.

Per fortuna sia i ragazzi che gli insegnanti stanno bene, ma 2 studenti sono intossicati. La galleria sull’A10 è stata chiusa e il traffico è stato congestionato per ore, con le autorità che invitavano le persone a non mettersi in strada in quei momenti. Gli autisti hanno fatto appena in tempo ad accorgersi del fumo nero, fermare il mezzo per far scendere i ragazzi che hanno corso 300 metri per uscire dalla galleria, e poi vedere l’autobus in fiamme.

(Fonte: Ilmessaggero.it)

(Ph: Twitter – Vigili del fuoco)