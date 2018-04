Stabile del Veneto declassato, ricorso al Tar

Condividi

Il Teatro Stabile del Veneto minaccia il ricorso al Tar contro la decisione del Ministero dei Beni Culturali di declassarlo da teatro nazionale a “Teatro di Rilevante Interesse Culturale”. Come scrive Enrico Tantucci su La Nuova Venezia a pagina 13, l’obbiettivo del cda potrebbe essere quello di ottenere dal governo un congruo contributo statale in cambio della rinuncia al contenzioso, come avvenne per il teatro di Genova declassato tre anni fa.

In una nota il cda dello Stabile del Veneto «ribadisce la richiesta di accesso agli atti della Commissione che si è assunta la grave responsabilità di declassare il teatro pubblico del Veneto. Una riflessione è stata avviata per verificare le possibilità e le conseguenze di un eventuale ricorso alla magistratura amministrativa». Il teatro intende aprire un «tavolo di confronto (…) con l’obiettivo di restituire a circa sette milioni di cittadini italiani che vivono nel Nordest, la sensazione di non essere emarginati dal flusso dei contributi dello Stato, necessari per la vita di questo teatro e di tutti i teatri».