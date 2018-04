Meteo Veneto, ponte 1 maggio quasi salvo

Condividi

Domenica 29 aprile la giornata in Veneto sarà alternata da annuvolamenti e schiarite, con la possibilità di qualche acquazzone serale. Lunedì il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Martedì 1 maggio diminuiranno le temperature e aumenteranno le nuvole, ma temporali sparsi dovrebbero verificarsi solo su rilievi prealpini e alpini.

Anche se l’anticiclone africano se ne sta andando e le temperature scenderanno, il bel tempo nel ponte del 1 maggio non è messo in discussione. Le condizioni migliori si avranno sul litorale e la costa, quelle peggiori in montagna. Il maltempo previsto, con temporali e grandinate, interesserà però soprattutto il Nord Ovest nella prima parte della settimana e il Nordest nella seconda. Nella serata di martedì e soprattutto nei giorni successivi invece le piogge potrebbero aumentare anche nella pianura veneta.

(Fonte: Arpav)