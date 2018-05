Regione Veneto approva bilancio Arpav: «4 milioni di investimenti»

Condividi

La giunta regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il piano triennale di attività 2018-2020 e il bilancio economico preventivo 2018 di Arpav. Il valore della produzione si attesta a circa 63 milioni di euro, con un utile di esercizio pari a circa 3 milioni di euro e prevede, fra i fattori di novità, un piano di investimenti pari a poco più di 4 milioni, soldi che verranno utilizzati per il rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche.

«Stiamo parlando di un’agenzia – ha evidenziato l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin – che nell’ultimo esercizio certificato, per limitarsi alle voci principali, ha compiuto 16.918 sopralluoghi, 33.136 controlli, 20.391 verifiche impiantistiche, 55.559 raccolte di campioni. Ma non solo: di recente, per citare un’altra importantissima attività, abbiamo avviato anche il coordinamento sulle emergenze legate agli incendi nelle aziende di trattamento di rifiuti, che vedono impegnati in prima linea noi e Arpav ma anche Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Un lavoro enorme- conclude Bottacin – che ci caratterizza per un livello di efficienza che in Italia non ha eguali».