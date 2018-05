Vicenza, minorenni rubano 2 mila euro in patronato: denunciati

Condividi

Un assalto notturno in stile “Arancia meccanica” al patronato Leone XIII di Vicenza da parte di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno sottratto una cassaforte contenente 2 mila euro. Come scrive Benedetta Centin sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano, i due hanno agito come dei professionisti esperti in rapine, almeno nello staccare la cassaforte dalla parete. Hanno però fatto scattare l’allarme e sono stati ripresi dalle telecamere, a volto scoperto.

Quando la polizia si è recata a casa di uno dei due, egli stava dormendo in camera sua e in casa era presente anche il complice, che si riposava sul divano. Sono stati denunciati.