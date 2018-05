Salvini: «no governo istituzionale, chiederò preincarico»

Condividi

«Il governo istituzionale è stare tutti insieme per non fare nulla. Proverò a cercare in Parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Così ieri il leader della Lega Matteo Salvini parlando dello stallo sulla formazione del nuovo governo a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa del Carroccio. Alla domanda se chiederà un preincarico per fare un governo, Salvini ha risposto: «Perché no?». «Siccome prima delle elezioni ho detto “mandiamo a casa la sinistra e il Pd”, mai andrò al governo con la sinistra e il Pd – ha concluso – Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto».

Fonte: La Repubblica

(ph: biografieonline.it)