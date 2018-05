Maestre non laureate, sciopero della fame a Roma

Condividi

Migliaia di docenti delle scuole elementari (primarie di primo grado) scenderanno oggi in piazza a Roma davanti al Ministero dell’Istruzione per protestare contro l’esclusione dalle “graduatorie a esaurimento” (Gae) sancita dalla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 20 dicembre. Come scrive Alessandro Abbadir su La Nuova Venezia a pagina 2, si tratta di insegnanti in possesso del diploma magistrale (quindi sena laurea) che in alcuni casi hanno cominciato da lunedì scorso uno sciopero della fame. Le graduatorie a esaurimento, sono le graduatorie che permettono di poter diventare maestre di ruolo.

Tali graduatorie erano state chiuse ai docenti magistrali dalla legge Fioroni nel 2007. Alcuni insegnanti però sono riusciti a stabilizzare la posizione con un ricorso. Almeno fino allo scorso dicembre quando il Consiglio di Stato ha sbarrato loro le porte. I docenti ora preoccupati dallo spettro del licenziamento, hanno deciso di mobilitarsi per chiedere la riapertura delle Gae, l’inserimento con il punteggio maturato negli anni di lavoro e la salvaguardia dei ruoli già emessi anche a seguito di ricorso. In Italia sono 55.000 i docenti precari, quasi 7.000 in Veneto.

(ph: tazebao.org)