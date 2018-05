MIV Pordenone, nonna metallara star del web a 88 anni [VIDEO]

Condividi

Angela Cartini ha 88 anni, vive da molto tempo a Cordenons in Friuli, anche se è originaria di Venezia. Ha vinto un concorso per recitare nel video promozionale del festival musicale “Music in Village” a Pordenone dal 24 al 27 agosto. Uno dei requisiti necessari per passare le selezioni era saper guidare una Trabant, vecchia auto tedesca col cambio sul cruscotto, prova perfettamente superata da nonna Angela.

Nel video l’apparentemente dolce vecchina raccoglie un tetro metallaro, interpretato dal cantante della band locale “Overunit Machine“. Dopo qualche attimo di perplessità, la donna mostra una maglietta degli “Iron Maiden” e i due proseguono il viaggio ascoltando metal, nello specifico proprio una canzone degli “Overunit Macine”.

