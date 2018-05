«Pierpaolo “Fantozzi” Baretta e il fondo pro-Zonin»

Condividi

Pubblichiamo la nota dell’associazione “Noi che credevamo in BpVi e in Veneto Banca”.

Come si evince da questa intervista pubblicata dell’ormai ex-sottosegretario all’economia Pierpaolo (Fantozzi) Baretta sulla natura ideologica del fondo di ristoro, posto che tale fondo non garantisce niente e nessuno, dalle poche righe che riportiamo pubblicate riusciamo ad intuire la volontà di chi lo ha istituito.

Per accedervi infatti bisogna rinunciare alle cause, rinunciare quindi a fare chiarezza e verità su una vicenda oscura e distruttiva per migliaia di famiglie e che ha spolpato l’economia di un intera regione.

Questo dogma di rinuncia alle cause fa solamente e sempre più chiaramente il gioco degli imputati al processo penale in corso, Zonin e soci quindi. Carissimo sottosegretario il suo mandato è finito da mesi, fermi questo scempio di fondo che distribuisce spiccioli e favorisce l’omertà.