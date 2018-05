Report: «appartamenti a Dubai acquistati con tangenti Mose?»

Condividi

Le tangenti del Mose usate per acquistare appartamenti di lusso all’interno del Burj Khalifa di Dubai? Di questo parlerà la puntata di Report in onda questa sera alle 21:15 su Rai3. L’inviato Emanuele Bellano con una telecamera nascosta si è introdotto all’interno del grattacielo più alto del mondo. «Otto appartamenti, per un valore di 8,5 milioni di euro, sono stati acquistati con denaro proveniente dal Veneto. Il sospetto – scrivono nelle anticipazioni – è che siano parte delle tangenti pagate per il Mose. Report, grazie alla partnership con The International Consortium of Investigative Journalists, torna a scavare tra i documenti fuoriusciti dagli studi legali con gli scandali Panama Papers e Paradise Papers, per ricostruire i flussi che i soldi seguono quando escono dal nostro paese».

I soldi, sempre per il programma Rai, sarebbero arrivati da un conto corrente svizzero gestito da un nobile italiano, domiciliato a Losanna, che amministra alcune società a Panama. Come aggiunge il Corriere della Sera, il sospetto è che non sia lui il reale acquirente dei costosi appartamenti ma avrebbe usato i soldi delle presunte tangenti all’ex governatore Veneto, Giancarlo Galan. Quest’ultimo però nega con forza: «a Dubai sono andato una sola volta, ma si immagini». La cosa però non convince la trasmissione di Sigfrido Ranucci: «magistrati e guardia di finanza di Venezia sospettano che Galan abbia comprato anche le sue di case, utilizzando soldi delle tangenti».