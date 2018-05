Mogliano, tenta suicidio sotto treno: pendolare salva anziano

Condividi

Un pensionato di 72 anni, residente a Marcon, ha tentato ieri il suicidio gettandosi sotto il treno per Venezia delle 13.34 in arrivo alla stazione di Mogliano Veneto (Treviso). Come scrive Matteo Marcon su La Nuova Venezia a pagina 26, l’anziano è stato provvidenzialmente salvato dall’intervento di un giovane pendolare di origini campane ma residente a Salzano (Venezia) che aspettava il convoglio poco distante. Il tutto si è svolto in pochi istanti davanti agli occhi di altri testimoni impietriti.

Il pendolare-eroe ha agito senza pensare due volte sollevando di peso il pensionato che si era seduto sulla banchina pronto a compiere il tragico gesto. Nonostante il provvidenziale salvataggio in extremis, il treno in frenata ha però urtato violentemente l’anziano ferendolo ad una gamba. Dopo i soccorsi, l’uomo è stato ricoverato in condizioni gravi, ma fuori pericolo, all’ospedale Ca’Foncello di Treviso. Secondo le ricostruzioni, a spingere l’anziano al suicidio sarebbero stati dei litigi in famiglia. Il treno è rimasto fermo alla stazione di Mogliano per un’ora prima di ricevere l’autorizzazione di ripartire.