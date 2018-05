Previsioni meteo sbagliate, Zaia: «chiederemo i danni»

Condividi

«Sono incazzato con questi del meteo. Mi riferisco anche alla televisione. O insieme alle previsioni pubblicano anche la percentuale di attendibilità, oppure, dovremo chiedere i danni a questi signori perché non è possibile che per il fine settimana fossero previsti temporali mentre la gente poteva abbronzarsi in spiaggia. Ci spieghino che cosa hanno studiato». Così, in un articolo di Francesco Furlan su La Nuova Venezia a pagina 33, il governatore del Veneto Luca Zaia interviene duramente nelle polemiche sulle previsioni meteo dopo la protesta degli albergatori del litorale che domenica, seppure con il sole e il caldo, era deserto.

«Noi viviamo di turismo, la più grande industria in Veneto è il turismo, 17 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze di cui 32 solo sulle spiagge – ha aggiunto Zaia -. Non è possibile che poi ci sia qualcuno che, scrivendo che ci sarà pioggia o ci sarà temporale ci svuoti gli alberghi (…) Non è un tormentone dell’estate che ogni anno tiro fuori, è veramente un grosso problema e a noi fa danni».