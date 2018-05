Rugby, pugno in faccia a rivale del figlio: 2 anni di daspo

Condividi

19:43 – Due anni di daspo: è questa la punizione inflitta ad un 41enne di Mogliano Veneto per aver dato un pugno in faccia ad un rivale del figlio durante una partita di rugby. Il 19 novembre scorso a Padova si è disputato il match tra le squadre under 16 di Petrarca e Mogliano. Poco prima della fine della partita, si è scatenata una rissa a bordo campo tra i giocatori durante la quale sono intervenuti anche alcuni genitori. La Digos, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza, ha accusato il 41enne di aver sferrato un pugno in faccia ad un giovane rugbista, avversario del figlio. Per 24 mesi non potrà accedere a stadi e altri luoghi in cui si svolgano competizioni sportive. (Fonte: Ansa 18:43)