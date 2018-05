Fiera Rm-Vi, Facco: «licenziato per ritorsione»

Condividi

«Quanto ha fatto l’azionista riminese è legittimo, ovviamente. E però, a cos’è dovuta questa grande fretta di sopprimere la figura del direttore generale? Anche lo stile determina un chiaro linguaggio: nessuno mi ha nemmeno avvisato telefonicamente.. Ho appreso della soppressione del mio ruolo in contemporanea con l’email inviata a tutti i miei collaboratori». Così, in un’intervista all’edizione di Vicenza del Corriere del Veneto a pagina 15, Corrado Facco, ex direttore generale di Fiera di Vicenza e per un anno e mezzo anche di Ieg, chiarisce alcuni retroscena sul suo siluramento dalla società fieristica nata dalla fusione tra Vicenza e Rimini.

Riguardo la «proposta fattami da Ravanelli – continua Facco sul Corriere – Si sarebbe tradotta in un taglio del 40% dei compensi e mi avrebbe relegato alla gestione del processo di internazionalizzazione senza deleghe specifiche e con obiettivi tutti da definire. Sarebbe stato almeno opportuno lasciarmi la direzione dei Saloni dell’oro, per i quali mi viene riconosciuta a livello internazionale una competenza importante. Mi sono sentito rispondere di no».

Per Facco gli azionisti di Vicenza «avrebbero potuto presidiare meglio alcune decisioni (…) Se l’oro è il primo prodotto di Ieg, e a maggior ragione di Vicenza, mi chiedo se non avrebbe avuto senso spingere per confermare la squadra almeno su quel fronte (…) Sono stato licenziato – conclude -. E ho motivi ampi e documentati di ritenere non in modo legittimo e con motivi di ritorsione».