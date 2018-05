Parenzo: «Mangiare le nutrie? Disgustoso»

Condividi

Mangiare le nutrie? «Una cosa disgustosa». Così David Parenzo, conduttore insieme al collega Giuseppe Cruciani dell’irriverente trasmissione “La Zanazara” in onda su Radio24, commenta l’iniziativa di Cristian Gai, noto per aver inventato la “Cena della nutria”. Il 43enne di Solighetto (Treviso) è stato intervistato dai due intrattenitori che si sono divisi, come spesso accade, sulla sua proposta.

Se il padovano il padovano Parenzo ha sottolineato più volte il proprio disgusto all’idea di fare alla griglia o in teglia il roditore fluviale, Cruciani ha invece applaudito alla curiosa novità e ha invitato Gai ad organizzare una nuova cena a base di nutria in Veneto. Cruciani ha poi detto di voler partecipare all’evento per assaggiare il piatto e di voler tenersi in contatto col pievigino in attesa del banchetto. La prima volta che Gai propose l’iniziativa, lanciata sui social con l’hashtag #nutriamoci, si presentarono solo in 4. Alla cena successiva, nel 2015, i partecipanti furono una cinquantina.