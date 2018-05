«Mani di Quinn a Bassano, per supportare lavori imbrigliati del Ponte»

Condividi

La mani di Quinn, la celebre scultura che ha sostenuto per quasi un anno Ca’ Farsetti a Venezia, sono state tolte per volere della Soprintendenza. In molti si chiedono se mai torneranno nella città lagunare e anche il sindaco Brugnaro ha espresso la volontà di trovare loro una nuova location.

Nel frattempo però, il presidente del consiglio regionale del Veneto e capolista della Lega alle elezioni comunali di Vicenza Roberto Ciambetti, lancia un’idea provocatoria: portarle a Bassano del Grappa. «Potrebbe essere un idea – scrive – per “supportare” i lavori un po’ “imbrigliati” del Ponte». Voi che ne pensate?