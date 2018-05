Pianura Padana, 90% punti acque sfora limite pesticidi

Condividi

16:37 – Il rapporto dell’Ispra, centro studi del Ministero dell’Ambiente, sui pesticidi nelle acque in Italia.La pianura Padana ha la maggiore concentrazione di pesticidi nelle acque. Più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale sono nel Norditalia. Secondo la ricerca i pesticidi si trovano in oltre il 90% dei punti delle acque superficiali in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Bolzano, in Piemonte e in Veneto.

«Si trovano miscele di sostanze – ha spiegato il ricercatore Pietro Paris -. In media 5, ma fino a 55. E la tossicità delle miscele è più alta di quella dei singoli componenti». Nelle acque sotterranee invece, le sostanze che hanno superato i limiti sono erbicidi, glifosati, ampa, insetticidi e fungicidi. (Fonte: Ansa 15:37)