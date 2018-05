Quei patetici candidati sindaco che riscoprono ora Casale inquinata

Condividi

Leggiamo in un servizio a firma di Gian Maria Collicelli sul Corriere del Veneto di oggi, edizione di Vicenza, che i tre principali candidati a sindaco del capoluogo berico sono uniti come un sol uomo nel chiedere nuove analisi che diano certezze sull’inquinamento da sversamenti tossici dell’oasi di Casale. Escluso da Arpav e Ulss, il caso è attualmente oggetto di un’inchiesta conoscitiva della Procura sulla base di riscontri del Noe, e il comitato capeggiato da Giuseppe Romio non molla.

Rucco (centrodestra), spavaldo, afferma di condividere la battaglia da anni, e da eventuale futuro sindaco promette scavi anche senza aspettare la magistratura. Dalla Rosa (centrosinistra), salomonico, dice che si interfaccerebbe sia con Arpav (secondo cui l’inquinamento non c’è) sia coi carabinieri (secondo cui potrebbe invece esserci), e in pratica se tutti tornano d’accordo non esiterebbe ad approfondire, anche lui senza attendere le toghe. Di Bartolo (Movimento 5 Stelle), comprensibilmente il più duro, ordinerebbe seduta stante nuove verifiche arrivandoi a coinvolgere anche la commissione parlamentare sull’ambiente.

Comprensibilmente, dicevamo, per Di Bartolo. Sì, perchè almeno lui è l’erede politico, per così dire, dell’unica persona che a Vicenza avrebbe diritto e voce in capitolo per parlare oggi: la consigliere comunale grillina Liliana Zaltron. E’ solo lei che in questi anni non ha mai abbandonato la questione di Casale, mitragliando l’amministrazione di centrosinistra di Achille Variati (Pd) di interrogazioni in aula e comunicati ai giornali per richiedere che venga fatta chiarezza definitiva. Lei e solo lei, anche all’interno del M5S vicentino. Tutti gli altri che riscoprono soltanto adesso il problema, pur di tentare pateticamente di raccattare i voti dei cittadini della zona, hanno mancato un’ottima occasione per tacere. Quanto meno tacere. O – ma chiediamo troppo – scusarsi dell’atteggiamento tenuto sin qui. Noi, come Vvox, ci scusiamo se in questi anni non ci siamo occupati adeguatamente del caso.