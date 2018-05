Terremoto in Friuli, scossa di 3.6 nella notte

Condividi

Un terremoto di 3.6, con epicentro a Bordano in provincia di Udine, ha scosso il Friuli questa notte. Intorno alle 23:48 la scossa è stata distintamente avvertita a Udine, così come a Tolmezzo, Codroipo, Gemona e Tarvisio anche a causa della poca profondità (circa 7,4 chilometri). Sembra non ci siano danni a cose e persone.

Solo pochi giorni fa c’è stato il 42esimo anniversario del devastante terremoto che nel 1976 causò migliaia di morti e distrusse vari comuni. Era il 6 maggio alle ore 21:00.