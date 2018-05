Venezia, Grandi Navi: terminal crociere si farà

Condividi

11:15 – Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale nei confronti delle aziende Duferco Sviluppo Srl, Duferco Engineering Spa e Dp Consulting Srl, che sostenevano il progetto “Venis Cruise 2.0” per un Terminal Crociere alla Bocca di Lido. Secondo il giudice non c’è carenza di legittimità. «Considerato che il parere Via si esprime su questioni esclusivamente ambientali ma non sull’idoneità tecnico-funzionale portuale del progetto, ritiene di non modificare la strategia relativa al settore crocieristico – ha fatto sapere l’Authority -non derivando dalla pronuncia del Tar alcun obbligo giuridico in capo all’Autorità».

La proposta del “Comitatone” di collocare un nuovo terminal a Marghera in prossimità del Canale Nord-Sponda Nord per le navi più grandi rimane comunque valida. Secondo questa idea le navi meno impattanti dovrebbero percorrere il Canale della Giudecca. (Fonte: Ansa 09/05 19:04)