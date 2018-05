Padova, mancano operai: Confindustria li “pesca” al Sud

Condividi

Per risolvere il problema del gap tra domanda e offerta di operai specializzati in Veneto, Confindustria Padova apre le porte al Sud. Nell’ambito del progetto “Rete per la Metalmeccanica”, 9 giovani disoccupati da Sardegna e Abruzzo saranno inseriti da lunedì in 4 aziende del Padovano: a giovare dell’agognata nuova forza lavoro saranno la Piovan di Borgoricco, la Meccanica e la Voestalpine Bohler Welding Fileur di Cittadella e la Sariv di Fontaniva. I 9 manutentori meccanici, tutti dai 21 ai 42 anni, hanno superato delle dure selezioni e potranno ora essere inseriti in azienda per un percorso formativo con il fine dell’assunzione. Viaggio e ospitalità in appartamento sono offerti dalle aziende.

«Il divario tra domanda e offerta di lavoro in Veneto ormai è strutturale. (…) per crescere non bastano macchine all’avanguardia se poi mancano le persone in grado di usarle, gestirle e innovarle – spiega in un comunicato Omer Vilnai, delegato di territorio Confindustria di Cittadella – Le aziende cercano giovani con una base tecnica ma da formare poi in modo specifico e far crescere in azienda, motivati e disposti a mettersi in gioco. Al Sud abbiamo trovato una risposta molto buona e una forte motivazione. Perciò continueremo ad investire progettualità e risorse per la ricerca di tecnici e ingegneri, nel territorio e anche attraverso la mobilità da altre regioni». Secondo i dati di Confindustria, in Veneto, su 141.500 assunzioni programmate tra aprile-giugno 2018, 10.452 sono di difficile reperimento (23,2%) con picchi del 54,2% per tecnici ingegneristici e della produzione, del 39,4% per operai specializzati meccanici e meccatronici.