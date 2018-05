Trento, adunata Alpini: sabotate linee ferroviarie

Condividi

11:30 – Qualcuno ha dato fuoco a due centraline elettriche ferroviarie in Trentino, provocando disagi al traffico di treni, nel giorno in cui inizia l’adunata degli Alpini a Trento. L’episodio per il momento non è stato rivendicato ed è avvenuto tra le 3.30 e le 4. La Digos sta indagando per risalire a responsabili e moventi. Due le linee sabotate, la Verona-Brennero, a Lavis, e la Valsugana a Villazzano di Trento.

I tecnici stanno lavorando per ripristinare la viabilità. Alcuni treni hanno già ripreso regolarmente il transito, con un ritardo di 10 minuti. La linea sarà ripristinata completamente dopo le 17. «L’emergenza – ha detto il dirigente generale della Protezione civile del Trentino, Stefano De Vigili – è stata affrontata in tempi e modalità ottimali, così da ridurre al minimo gli eventuali disagi e mettere in sicurezza la linea e i passeggeri. Questo conferma la validità del piano messo in atto per l’Adunata degli alpini». (Fonte: Ansa 10:50)

(Ph: Twitter – Chiselle)