«Carlotto condannato per omicidio, scelta Rai agghiacciante»

“Real Criminal Minds” è un nuovo programma della Rai, che prende spunto dal noto telefilm americano. L’argomento saranno i serial killer, ma a far discutere in queste ore è la scelta del conduttore: il padovano Massimo Carlotto, da anni scrittore di libri gialli, noir e thriller. L’autore della serie dell’ “Alligatore” e di libri quali “Arriverci amore, ciao” e “Alla fine di un giorno noioso” fu condannato nel 1982 a 18 anni di carcere per l’omicidio di una ragazza avvenuto nel 1976, quando lui aveva 20 anni. Nel 1993 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro decise di concedergli la grazia. Nel 2004 una nuova sentenza concesse a Carlotto la piena riabilitazione e lui riacquistò tutti i diritti di cittadino.

«Sono indignato – ha commentato il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti (Lega) in una nota – si tratta di una scelta agghiacciante, uno sfregio alla memoria di Margherita Magello, ammazzata a 24 anni. Mi sembra una scelta improvvida, ingiusta e per molti aspetti insultante assegnare un ruolo televisivo pagato con fondi pubblici ad un uomo nella cui casa fu trovata una ragazza assassinata con 59 coltellate, condannato a 18 anni di galera per l’aberrante omicidio, latitante all’estero e graziato. Siamo alla follia. La grazia – ha aggiunto Ciambetti – cancella la pena ma non fa chiarezza su quanto accadde nel 1976 a Padova. L’ex militante di Lotta Continua non seppe dare una spiegazione convincente per quanto era accaduto e i dubbi su quella vicenda non furono mai diradati. Rimase, di certo, la vita spezzata di una ragazza di 24 anni assassinata in modo barbaro. Credo che il responsabile di questa scelta – conclude Ciambetti – debba assumersi le sue responsabilità per quello che è molto più di un errore».