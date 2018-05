Governo M5S-Lega, pronto il contratto «del cambiamento»

Condividi

Matteo Salvini e Luigi Di Maio staranno probabilmente fino alle 21 negli uffici del consiglio regionale della Lombardia al Pirellone per firmare il “contratto per il governo del cambiamento“, come recita il titolo della bozza stampata, che reca i simboli di Lega e M5S. Il documento si articola in circa 20 punti programmatici e verrà firmato stasera.

Una volta definiti i temi, sarà la volta dei nomi. Domani dovrebbe essere deciso chi sarà il premier. Mentre da lunedì si inizierà a scegliere i ministri. Di Maio su Instagram scrive «a Milano per proseguire il lavoro sul contratto di governo. Al centro dell’incontro i temi e le proposte per i cittadini» accompagnando il post con l’hashtag Terza Repubblica. Il conflitto di interessi, l’immigrazione, le pensioni, sono alcuni dei temi del programma. Salvini sempre su Instagram scrive: «come promesso, lavoro fino all’ultimo per dare un futuro migliore all’Italia».

(Fonte: Giornalettismo.com)

(Ph: Instagram – Matteo Salvini)