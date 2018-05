Vicenza, sfonda vetrina negozio con auto

Condividi

Sarebbe stata un’altra auto a far perdere il controllo all’automobilista che oggi a Vicenza è uscita di strada sfondando la vetrina del negozio di un tatuatore nel quartiere San Lazzaro. Lo riportano gli stessi Vigili del fuoco secondo cui le due vetture si sono sfiorate, forse durante un sorpasso.

La donna a bordo dell’auto incidentata è rimasta ferita, pare non in modo grave, ed è stata portata in ospedale.

(Ph: Twitter – Vigili del fuoco Veneto)