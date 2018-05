«Calcio, squadra unica Vicenza-Bassano? Tradimento di Rosso»

Condividi

All’indomani della proposta di acquisto del Vicenza Calcio da parte di Renzo Rosso, l’agente di commercio bassanese Gian Antonio Bertoncello, ex direttore generale del Bassano Calcio, parla di «tradimento nei confronti della sua città». Intervistato da Stefano Ferrio sul Corriere del Veneto a pagina 15, Bertoncello ha dichiarato: «se davvero così stanno le cose, ovvero che Rosso trasferisce il titolo sportivo nel capoluogo, facendo del Bassano una specie di succursale del Vicenza, noi tifosi restiamo senza parole, e con un sacco di domande da porgli. Ad esempio: come si aspetta che andiamo a Reggio Emilia, martedì prossimo, per sostenere la squadra in questo turno di play off per la Serie B?».

(Ph. Gian Antonio Bertoncello / Facebook)