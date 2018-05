M5S fuori a Vicenza, 5 punti per capire

Condividi

Movimento 5 Stelle fuori dalla competizione elettorale a Vicenza? L’indignazione ci sta, lo stupore no. Scriviamo queste note nell’ultimissimo giorno utile per il famoso “bollino” che lo staff nazionale del movimento potrebbe ancora dare fino a domani, lunedì 14 maggio, quando la commissione circondariale vicentina per le elezioni deve dare il suo nulla osta definitivo alle liste delle forze in campo. Tuttavia, anche arrivasse in zona cesarini la certificazione targata M5S (cioè Gigi Di Maio, cioè Davide Casaleggio, in foto), il bubbone politico è ormai scoppiato: il candidato sindaco Francesco Di Bartolo afferma che sono stati «traditi i princìpi», il consigliere comunale uscente Daniele Ferrarin, suo “sponsor”, si è autosospeso, l’altro rappresentante in consiglio, Liliana Zaltron, non nasconde di appoggiare invece la decisione dall’alto («non ritengo corretto presentare la lista senza l’avallo del Movimento», Corriere Veneto di oggi). E nessuno al momento sa i motivi del mancato via libera. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza.

1. Vicenza non è l’unico Comune che andrà al voto il 10 giugno senza il simbolo dei 5 Stelle sulla scheda. Lo stesso diniego l’hanno ricevuto i grillini di Piove di Sacco. A Castelgomberto gli attivisti si ritirano, dicono, per solidarietà con quelli del capoluogo. A Martellago un gruppo di candidati ha abbandonato la corsa all’ultimo, spaccando il gruppo e facendo colare a picco la nave. A San Biagio di Callalta non sono riusciti a raccogliere il numero necessario di firme. A Sona non hanno trovato abbastanza candidati. Fatti due conti, dei 46 Comuni veneti alle urne il movimento si presenterà in soli 10. E’ evidente che la responsabilità non è solo del fantomatico “staff” centrale, ma di una tara genetica che si porta dietro fin dall’inizio: l’incapacità e l’indisponibilità di darsi una struttura che in periferia permetta un’attività continuativa, organizzata, standardizzata, riconosciuta da regole certe e uguali per tutti, così da preparare e selezionare sul campo, negli anni, i futuri candidati a sindaco e ai consigli comunali, evitando di arrivare al periodo clou del voto all’insegna di improvvisazioni, vuoto di proposte e di persone spendibili, corse contro il tempo per le firme. E’ sempre la solita storia: la sostanziale anarchia dei meetup in basso, con attivisti che si autogestiscono come possono, in maniera discontinua, sovente preda di faide interne più personali che ideologico-politiche, trova il suo contrappunto brutale in una dittatura dall’alto che cala la sua scure a ridosso del D-Day elettorale. A Grillo e Casaleggio sembra bastare la taumaturgica virtù della piattaforma nazionale Rousseau. Invece, palesemente, non basta.

2. Chi conosce da tempo il M5S sa che il modus operandi della sala di comando casaleggista è freddamente tecnocratico: comunica via mail o, quando si è fortunati, per telefono. Non è una novità, quindi, che non arrivino nemmeno spiegazioni. Ecco perchè ci si stupisce di chi fa la faccia stupita. O addirittura sconcertata.

3. Nel caso vicentino, autorevoli quotidiani e meno autorevoli politici hanno sostenuto la tesi romanocentrica di una scelta di “desistenza” dovuta alla trattativa in corso fra Di Maio e il leader leghista Matteo Salvini per formare il nuovo governo. Sciocchezze. Se fosse così, avrebbero messo la moratoria anche, per stare al solo Veneto, in quel di Treviso, dove il movimento schiera giovialmente il suo candidato, Losappio, che un recente sondaggio dà sopra l’8%. Che è la stessa percentuale conquistata dai grillini a Vicenza alle comunali 2013.

4. In Veneto, il referente di Di Maio è il consigliere regionale Jacopo Berti, già sfidante del presidente della Regione, Luca Zaia. Una voce che circola, ma che nessuno ha finora reso nota, è che una possibile ragione della decapitazione può essere la precisa volontà politica, concordata fra Veneto e Roma, di “punire” quelle cellule locali considerate legate al defunto proconsolato dell’europarlamentare David Borrelli, uscito clamorosamente dalle file pentastellate lo scorso febbraio. Il trevigiano Borrelli era un fedelissimo di Casaleggio padre e di Beppe Grillo, il primo consigliere comunale del movimento in Italia. E finchè è stato dentro, era ritenuto il plenipotenziario veneto. Una posizione insidiata dal nuovo astro nascente: Berti, per l’appunto. Ora, com’è arcinoto il gruppo di Vicenza è diviso da anni fra un sotto-gruppo che fa capo al consigliere Ferrarin (più a sinistra, in ottimi rapporti per esempio con gli antagonisti del Bocciodromo), e un altro che invece fa riferimento alla consigliere Zaltron. I due, per capirci, non si parlano neanche. Il candidato sindaco Di Bartolo è l’espressione del primo: di qui l’ostentata assenza della seconda – altro elemento signicativo – alla conferenza stampa di ieri, e di qui il suo glaciale commento. Il gruppo di Ferrarin è da affiliarsi al passato di Borrelli? Visto che, sacrosantemente, è trasparenza che chiedono al centro, dovrebbero anche loro praticarla qui giù, spiegando ai cittadini, tanto più se non avranno più cordoni ombelicali con l’alto comando, quali secondo loro sono i motivi dell’eventuale ritorsione.

5. Checchè ne dicano i detrattori sputando veleno, la “base” grillina, per quanto facile alla sprovvedutezza (la rivincita dell’uomo medio significa anche revanche dell’uomo mediocre, politicamente inesperto), è composta nella sua generalità da cittadini in buona fede, che credono davvero alla Terra Promessa della democrazia diretta. Ma dovendosi misurare con quella rappresentativa, si scontrano con la dura realtà di dover creare al loro interno una classe dirigente, cioè persone con spessore adatto a offrire agli elettori un curriculum di battaglie, idee e programmi credibili per essere giudicati abili ad amministrare. Il fatto che i vicentini abbiano dovuto ricorrere all’usato sicuro Di Bartolo, che è un gentiluomo ma con un pedigree politico che origina addirittura nella Prima Repubblica, la dice lunga sulla tragica carenza di quelle nuove leve, competenti, toste, combattive (per quanto si possa esserlo in un dormitorio di coscienze com’è la curiale Vicenza) che invece i loro potenziali votanti si aspettano. Non tutto il male vien per nuocere: l’azzeramento di oggi potrebbe preludere al rinnovamento di domani. Sempre che qualcuno abbia la volontà e la forza di mettere alla porta qualche vecchio arnese tutto locale. Una sorta di rottamazione alla grillina.