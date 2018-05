M5S, negato simbolo anche a Castelgomberto (VI)

Condividi

Pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle di Castelgomberto sulle elezioni amministrative 2018

I sottoscritti, Sergio Grigoletto, candidato sindaco alle elezioni amministrative del giugno 2018 a Castelgomberto per il “Movimento 5 Stelle”, Antonino Casale e Luciana Pinna, entrambi delegati per la lista del M5S, comunicano che a seguito delle decisioni nazionali, non hanno presentato la documentazione per poter essere inseriti nella prossima competizione elettorale. Il gruppo che si è raccolto attorno a Sergio Grigoletto ha fatto tutto quello che era necessario per essere riconosciuto e sostenuto nell’iniziativa dai cittadini, dal M5S e dai suoi vertici decisionali. Attenendosi rigidamente alle regole richieste. La sottoscrizione raggiunta nel numero soddisfacente, sia sui nomi che sul programma amministrativo, è segno di una reale presenza nel paese di un bisogno concreto di cambiamento nel segno dei valori di cui il Movimento si fa interprete: legalità, trasparenza, partecipazione, onestà e buon senso nell’amministrazione della cosa pubblica. Inoltre la società civile in movimento, quali il Comitato Volontario Trasparenza e il Comitato Veneto Pedemontana Alternativa, presenti nella lista, avrebbero potuto manifestare dentro il consiglio di un comune collocato nel cuore della Valle dell’Agno, le esigenze, le necessità e il controllo a seguito dello stravolgimento ambientale e sociale generato dalla costruzione della Pedemontana Veneta.

Il vertice del M5S, in questo momento di passaggio delicato, ha ritenuto di non partecipare a questo confronto elettorale, e noi ci atteniamo a quanto sottoscritto prima di cominciare le attività di costituzione della lista, e cioè che avremmo accettato insindacabilmente la decisione finale di chi è alla guida del movimento. Riteniamo comunque di essere in dovere di rappresentare quanti hanno sottoscritto sia la nostra lista, che il nostro programma, in modo fattivo e concreto. Continueremo la nostra azione sociale e di movimento a cui abbiamo aderito; intendiamo continuare a sviluppare positivamente i rapporti politici con il M5S a cui tutti i candidati hanno dato adesione. Siamo solidali con i nostri amici di Vicenza che in questo momento stanno soffrendo il disagio dell’esclusione dalla competizione elettorale. Il gruppo di Vicenza del M5S ha una presenza ormai storica e riconosciuta anche con i consiglieri attivi nel Consiglio Comunale. Quanto stanno portando avanti da mesi in modo trasparente e pubblico ha qualificato la loro presenza in questo confronto amministrativo, come pure nel Movimento a tutti i livelli e in tutte le piazze della città. Ci auguriamo che, nelle decisioni superiori e qualora ci fosse ancora tempo, ci sia spazio per una valutazione diversa da quella a cui abbiamo assistito.