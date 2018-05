Tav, Mose e dintorni: perché l’alto rating di legalità a Condotte?

Condividi

Meno di un mese fa, questo giornale online si è occupato della società “Condotte d’Acqua” e dei suoi gravi problemi finanziari e giudiziari, che hanno portato agli arresti domiciliari del presidente Nuccio Astaldi. Arresto disposto dalla Procura di Messina per l’aggiudicazione di appalti sulla Siracusa-Gela. Il gip di Messina scrive in proposito: «emerge non solo la gravità della condotta posta in essere da tutti gli indagati, ma anche la loro dimestichezza rispetto alla realizzazione del disegno criminoso, tenuto conto dell’articolato sistema corruttivo, da cui si ricavano una spregiudicatezza criminale non comune e un radicato disprezzo della legge».

Condotte ha un rilevante portafoglio ordini che in Veneto riguardano il Mose, l’alta velocità Brescia-Verona (Condotte ha il 12%), il lotto Tav Verona-Vicenza (ha l’11%), il lotto austriaco del Brennero (ha il 35%). Agli inizi di gennaio Condotte ha richiesto al Tribunale di Roma il concordato preventivo. Entro il 18 maggio deve presentare delle soluzioni per rilanciare l’attività. La cosa che maggiormente colpisce in questa vicenda, è la superficialità di alcuni organi dello Stato nello svolgere il proprio ruolo. La Condotte d’Acqua ha il rating di legalità massimo: tre stelle!! Rating previsto da una legge nel 2012 (L1/2012), che ha la finalità di attribuire vantaggi alle imprese che rispettano la legge, la sostenibilità, l’etica, e agevola l’accesso al credito bancario e ai finanziamenti delle amministrazioni pubbliche.

L’organo che attribuisce il rating è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) la quale nel 2014 ha fissato le regole per la valutazione del punteggio alle aziende (delibera 24953/2014) con un fatturato di almeno 2 milioni di euro. Nello stesso anno i ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze (decreto 57/2012) hanno definito le «modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese». Rating di legalità, per la lotta alla corruzione. In un paese percepito a elevato rischio di corruzione, come ogni anno certifica il Corruption Perception Index di Transparency International.

Come si ottiene il rating? L’Agcm lo concede dopo aver trasmesso la richiesta al Ministero dell’Interno, della Giustizia e all’Anac e dopo aver richiesto informazioni alle pubbliche amministrazioni. I reati che impediscono il rilascio del rating o il rinnovo dopo due anni sono: misure di prevenzione personale o misure cautelari personali, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, e infine non dovrà essere stato disposto il commissariamento. Condotte in data 30 marzo 2017 ha ottenuto il rating di legalità massimo: ottenere tre stelle implica il rispetto di tutti i requisiti richiesti (undici) tra i quali il Protocollo di Legalità firmato dal ministero degli Interni e Confindustria, mediante l’adozione di sistemi per garantire la responsabilità sociale di impresa.

Se nel corso di vigenza del rating intervengono modifiche dei dati, l’impresa deve informare l’Agcom. In assenza di comunicazione, la revoca del rating ha effetti decorrenti dal momento in cui l’Agcm è venuta a conoscenza. Il Tribunale di Roma con decreto CP 1/2018 ha nominato tre commissari giudiziali. Il 28 marzo scorso c’è stata una riunione presso il Ministero dello Sviluppo con Condotte Spa e dal verbale emerge che la società ha dichiarato di non aver fatto i versamenti contributivi e quindi l’Inps non rilascia più il Durc, che è necessario sia per ottenere i crediti sia per continuare a lavorare. Non si comprende come Condotte possa firmare l’atto integrativo per la Bs-Vr e la Vr-Vi . Risulta inadempiente per i versamenti contributivi e, a tutt’oggi, non si hanno notizie della revoca del rating da parte di Agcm. Misteri italiani.



(ph: wikipedia.it)