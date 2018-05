Cona, appalto campo profughi: coop fa ricorso

Condividi

È guerra legale sulla gestione del campo per richiedenti asilo di Conetta. Come scrive Carlo Mion su La Nuova Venezia a pagina 12, la coop padovana Edeco, che per anni ha gestito la struttura, ha fatto ricorso al Tar del Veneto contro le altre 4 cooperative ammesse alla gara per il nuovo appalto. Un analogo ricorso è stato presentato sempre al Tar regionale contro la Prefettura per il bando di gara. Edeco sostiene nel primo caso che le altre concorrenti non abbiano titolo a partecipare alla gara mentre, nel secondo caso, la coop ritiene illegittimo lo stesso bando. In ballo ci sono i 10 milioni di euro per la gestione del campo destinati alla vincitrice della gara d’appalto.

Edeco è stata recentemente al centro delle critiche per un’inchiesta che ha coinvolto la presidente Sara Felpati e il marito Simone Borile. L’ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture. Si sospetta infatti che i servizi offerti agli ospiti della struttura fossero inferiori a quanto era previsto nel bando. Risultano indagati anche due funzionari della prefettura di Venezia che secondo gli inquirenti avrebbero passato ad Edeco informazioni sulla tempistica dei controlli. Tutt’ora a Cona sono presenti 574 migranti (la struttura ha una capienza di 430 persone). Il bando prevede un numero massimo di 947 ospiti.