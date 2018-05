Incidente Acciaierie Venete, Rifondazione: «nessuno parli di fatalità»

Condividi

«Quattro lavoratori delle Acciaierie Venete sono stati investiti da una colata di acciaio. Due di loro sono in condizioni gravissime con ustioni sul 100% del corpo: uno per il 70%. Nessuno parli di fatalità». Così in una nota Rifondazione Comunista Veneto commenta il tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina in un capannone industriale di Padova.

«Il ripetersi quotidiano di gravissimi incidenti sul lavoro, spesso mortali, ci parla di altro -continua la nota -. Ci parla del mancato rispetto delle norme di sicurezza e dello sfruttamento sempre più intenso del lavoro. E’ il risultato di anni di politiche di devastazione delle tutele e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. C’è solo una strada da percorrere: quella della lotta per difendere le nostre vite e per il nostro futuro. La sola risposta è lo sciopero generale, almeno nel Veneto, dove i grassi profitti dei padroni vengono pagati da noi con i bassi salari, la precarietà e la catena infinita di infortuni che si ripetono quotidianamente».

(ph: www.fgatco.com)