BpVi, arriva super-perito per accertare insolvenza

L’avvocato e docente universitario milanese, il professor Bruno Inzitari, è stato nominato dal tribunale di Vicenza quale consulente tecnico d’ufficio sullo stato di insolvenza di Banca Popolare di Vicenza. Come scrive Sabrina Tomè su La Tribuna a pagina 16, il super-perito avrà il compito di valutare lo stato dell’istituto in data 25 giugno 2017, ossia quando il governo decise la messa in liquidazione dell’ex popolari venete. Il conferimento dell’incarico a Inzitari avverrà nella prossima udienza del 24 maggio e le parti (inclusi Banca d’Italia, l’ex Cda e i commissari liquidatori) saranno invitate a presentare le proprie memorie.

Inzitari è un avvocato e professore universitario di diritto alla Bicocca. Lo scorso marzo alla Borsa di Milano ha ricevuto il premio Loy per le eccellenze in ambito bancario. In passato è stato alla guida di istituti di credito in crisi seguendo l’amministrazione straordinaria della Banca di Ferrara e ricoprendo il ruolo di commissario straordinario di Banca Marche.

(ph: YouTube – Centro studi Alma Iura)