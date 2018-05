La Spezia, operaio trevigiano muore schiacciato da lastra

Condividi

A poche ore dal terribile incidente alle Acciaierie Venete di Padova, si registra a La Spezia un altro drammatico caso di decesso sul luogo di lavoro. Come scrive il Corriere del Veneto a pagina 5, la vittima è un operaio croato residente nel Trevigiano, Dragan Zekic, 56 anni. L’uomo da 15 anni era dipendente della ditta Vettori srl di Postioma di Paese (Treviso) impegnata in questi giorni in un lavoro ai cantieri navali della città ligure.

Zekic, stava smontando dal turno di lavoro alle 16 di ieri pomeriggio ed è passato sotto una gru che reggeva una pesante lastra di metallo. All’improvviso però la braga che la reggeva si è tranciata di netto e la lastra è precipitata da vari metri d’altezza uccidendo sul colpo il 56enne. Con lui è stato ferito anche un collega che è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del lavoro per far luce sulla dinamica dell’accaduto. I sindacati confederali del capoluogo ligure hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore.