Zaia: «”Stati generali” contro infortuni sul lavoro»

Dopo il terribile incidente dell’altroieri alle Acciaierie Venete, il governatore del Veneto Luca Zaia si mobilita e lancia la proposta di convocare una sorta di “stati generali” sugli infortuni sul lavoro. Come scrive Francesco Dal Mas sul Mattino a pagina 5, il governatore ha incontrato ieri a San Vedemiano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per mettere a punto la proposta. si tratterà di un tavolo di lavoro a cui parteciperanno oltre alla Regione, le categorie economiche, le organizzazioni sindacali, le Aziende sanitarie, gli Spisal, l’Inail, l’Inps e altri soggetti interessati.

«Ci siamo dati tempi brevissimi – ha detto Zaia – per arrivare subito a definire azioni concrete, perché non possiamo permetterci un morto in più, nemmeno un ferito (…) se contiamo ancora il triste primato di 50 infortuni mortali l’anno, vuol dire – ha proseguito Zaia – che c’è ancora molto da fare». «Il Veneto ha il primato di più decessi tra le Regioni in Italia e questo dimostra la necessità di misure nuove», concorda Onofrio Rota (segretario nazionale uscente Cisl).