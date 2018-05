«Treviso, evento su famiglia naturale: Comune ritiri patrocinio»

Condividi

È polemica a Treviso sul patrocinio offerto da Comune e Provincia all’evento promosso dall’associazione ultracattolica Famiglie di Marca. Come scrive l’edizione di Treviso del Corriere del Veneto a pagina 8, sul palco del Teatro Comunale sono stati invitati il 28 maggio il cantante Povia, Magdi “Cristiano” Allam (in foto) e Gianfranco Amato per parlare di famiglia naturale.

Ma Il candidato consigliere di Coalizione Civica, Luigi Calesso, critica l’iniziativa che cade proprio durante la campagna elettorale per le prossime amministrative: «si tratta di un evento propagandistico di una precisa visione culturale che va contro la Costituzione e il rigetto delle discriminazioni. L’associazione ha diritto di farlo, ma non dovrebbe coinvolgere le istituzioni. Il patrocinio dei leghisti Zaia e Marcon è piuttosto originale».