Vicenza, pignorati 600 mila euro al Comune

Il Comune di Vicenza è stato condannato a pagare 600 mila euro per una causa civile del 1988 riguardante la centrale idrica di pompaggio di località Laghetto. Come scrive Gian Maria Collicelli sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 13, il sindaco Achille Variati ha annunciato di voler ricorrere in appello, ma intanto il consiglio comunale si è riunito fuori tempo e la giunta ha licenziato una delibera straordinaria.

«Era un impianto di pubblica utilità urgente e indifferibile – ha dichiarato Variati, che nel 1991 iniziava il suo primo mandato sa sindaco – e ancora oggi è fondamentale per il funzionamento della rete acquedottistica di Vicenza». Per questo Variati espropriò con l‘occupazione d’urgenza il terreno di 3 mila metri quadrati. Ma il proprietario, Giuseppe Dalla Tomba, impugnò il decreto e iniziò la battaglia legale. Nel 2017 però il giudice ha dato ragione a Dalla Tomba e ha ordinato il pignoramento pure dei conti di Palazzo Trissino per riscuotere i 643 mila euro. La giunta ora deve rivedere il bilancio e convocare il consiglio in seduta straordinaria, probabilmente il 29 o 31 maggio.