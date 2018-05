Banche, crediti deteriorati a 32 miliardi

Condividi

In seguito alle crisi bancarie, aumenta nel 2017 il cumulo di Npl (Non performing loans, ndr). Come scrive il Sole 24 Ore a pagina 12, secondo il rapporto annuale di Unirec (Unione nazionale delle imprese a tutela del credito), i crediti deteriorati detenuti dalle banche italiane sono cresciuti l’anno scorso del 23% rispetto al 2016. Il 78% di essi è stato contratto dalle famiglie, ma aumenta la quota delle imprese che vale oggi il 22% rispetto al 9,9% del 2016.

L’81% degli Npl da recuperare è rappresentato da rate di mutui o di finanziamenti non rimborsati alle banche o alle società di credito al consumo a cui si sommano i crediti di vecchia data concessi dalle utilities e gli indebitamenti commerciali. Il totale dei crediti da rintracciare ammonta a 71,4 miliardi, con un balzo di circa il 3% rispetto all’anno precedente. Di questi 19,9 miliardi fanno riferimento a crediti vantati dal settore bancario-finanziario, mentre oltre 32 miliardi sono Npl derivanti da debiti di famiglie e imprese. Solo 7,4 miliardi dei 71,4 miliardi totali viene rimborsata.