Bolzano Vicentino, scivola in trituratrice: muore stritolato

Condividi

20:04 – Una morte orribile dovuta molto probabilmente ad una distrazione. Un imprenditore agricolo di 53 anni è caduto in una macchina trituratrice di mangimi per animali nella sua azienda a Bolzano Vicentino, la Somel srl. Un dipendente ha subito bloccato la macchina e ha chiamato i soccorsi ma era troppo tardi. I carabinieri e i tecnici dello Spisal di Vicenza stanno indagando per verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte: Ansa – 18:43)