Brogliano (Vi), nonni e nipotino ostaggi dei ladri per 5 ore

Mattina di paura in una casa di Brogliano in provincia di Vicenza. Come scrivono sul Giornale di Vicenza a pagina 18, due pensionati Roberto Marchetto, 78 anni, e Maria Pianezzola, 70, sono stati in balia dei ladri per 5 ore con il nipotino di 11 mesi. Erano da poco passate le 7 di sabato mattina quando 5 malviventi, in apparenza stranieri, hanno fatto irruzione nella loro abitazione. I ladri hanno subito minacciato i due anziani intimandogli di consegnare il denaro e, per agire indisturbati, li hanno legati e imbavagliati chiudendoli in una stanza.

Verso mezzogiorno, i malviventi hanno capito che nella casa non c’era denaro se non una manciata di euro e sono scappati senza però liberare i loro ostaggi, compreso il bambino. I coniugi sono riusciti a liberarsi da soli solo alle 13 per poi avvisare subito la polizia che si è messa subito sulle tracce dei ladri.