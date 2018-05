Calcio, Chievo rimane in serie A aspettando Venezia e Cittadella

Condividi

Il Chievo Verona battendo 1-0 il Benevento nell’ultima giornata di campionato ha sancito la sua permanenza in Serie A. Stante la sconfitta del Crotone, i veronesi si sarebbero salvati anche in caso di sconfitta, ma una vittoria al Bentegodi, dopo il periodo di crisi e l’esonero di Maran, fa sempre bene al morale e ai tifosi. «È una salvezza bellissima – ha detto il mister Lorenzo D’Anna, bandiera del Chievo dei miracoli dell’epoca Del Neri – il merito più importante è dei ragazzi. Ho trovato un gruppo straordinario, non ne avevo dubbi. Uomini veri, grandi professionisti che hanno condotto il Chievo ad un’altra straordinaria salvezza».

L’altra squadra di Verona, l’Hellas, è invece retrocessa, ma Venezia e Cittadella potrebbero far compagnia al Chievo l’anno prossimo in Serie A. Le due squadre infatti si giocheranno i playoff per salire nella massima serie rispettivamente contro Perugia e Bari, sabato 26 e domenica 27 maggio. Il Cittadella ha però chiesto di rinviare il match con i pugliesi, a causa del loro deferimento. Il club è accusato di aver ritardato i pagamenti di Irpef e contributi Inps e il 1 giugno il caso verrà discusso in tribunale. Quindi i padovani vorrebbero aspettare di capire se i pugliesi saranno squalificati, prima di giocare. Il Padova invece sa già che giocherà in serie B, dopo la promozione. Il Vicenza ha vinto l’andata dei playout e potrebbe rimanere in serie C, dove giocherebbe un derby con la Virtus Vecomp, la terza squadra di Verona, che è stata promossa. (Fonte: Ansa 20/05 21:49)