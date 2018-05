Carburante alle stelle, ecco dove conviene fare il pieno in Veneto

Condividi

Ve ne sarete accorti un po’ tutti: nelle ultime settimane il carburante ha subito rincari non indifferenti che non si vedevano da qualche anno. Secondo quanto trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, la benzina è salita a 1.606 euro al litro, raggiungendo i massimi del luglio del 2015. Mentre il diesel si attesta a 1.483 euro al litro, di poco oltre il record del giugno 2015. Si calcola che ad oggi, un pieno per un’auto a benzina di media cilindrata costa il 5% in più rispetto all’estate scorsa (circa 80 euro).

I motivi di questi rincari sono molteplici. Il costo del petrolio in primis con il prezzo al barile cresciuto dall’inizio dell’anno del 17% a causa dei tagli effettuati dall’Opec e dalle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. Fanno la loro parte anche le accise (con non poche polemiche): basti pensare che, di quello che paghiamo, il 70% dipende da loro e dall’IVA. Abbiamo fatto una piccola ricerca in Veneto sull’app “Prezzi Benzina” per individuare i distributori più convenienti sul territorio. Ecco cos’abbiamo scoperto.

La zona rodigina è sicuramente quella con i costi minori. Per quanto riguarda il Diesel il prezzo più basso in assoluto lo troviamo alla pompa My En di Canaro, in provincia di Rovigo con 1,379.

1,396 Qui risparmi – Campelli (ROVIGO)

1,399 Annoni Oil – Scalon (BELLUNO)

1,399 Blupark – Loreo (ROVIGO)

1,399 Sia Fuel – Rovigo

1,409 2P – Corbola (ROVIGO)

1,409 Indipendente – Villadose (ROVIGO)

1,414 Ep Oil – Maser (TREVISO)

1,416 Iperstation – Castelfranco Veneto (TREVISO)

1,419 Oil Italia – Castelfranco Veneto (TREVISO)

1,419 Rapsol – Nervesa (TREVISO)

1,424 Galoil – Venegazzù (TREVISO)

1,425 Oil Italia – Fontanelle (TREVISO)

1,425 Iperstation – San Martino Buon Albergo (VERONA)

1,426 Oil System – Nove (VICENZA)

1,427 Italoil – Altivole (TREVISO)

1,428 Donà Carburanti – Due Carrare (PADOVA)

1,429 Esso – Paese (TREVISO)

1,429 IP – Pastrengo (VERONA)

1,429 Verona Petroli – Colognola ai Colli (VERONA)

1,429 IP – San Bonifacio (VERONA)

1,429 Loro – Grancona (VICENZA)

1,429 Tap – Fontaniva (PADOVA)

1,429 Beyfin – Bassano del Grappa (VICENZA)

1,437 Repsol – Arcugnano (VICENZA)

1,438 Q8 – Cordignano (TREVISO)

1,438 Loro – Montecchio Maggiore (VICENZA)

1,439 Feltregas – Anzù (BELLUNO)

1,439 Europam – Jesolo (VENEZIA)

1,439 Ewacafè – Verona

1,439 Sir – Torri di Quartesolo (VICENZA)

1,439 Enjoil – Montegaldella (VICENZA)

Per quanto riguarda invece la benzina, il prezzo più basso è di 1,499 e lo troviamo in più distributori, tutti in provincia di Rovigo: Ewacafè a Bagnolo di Po e Bosaro, My En a Rovigo, Esso a Donada di Porto Viro e Blupark a Loreo.

1,509 IP – Pastrengo (VERONA)

1,510 My En – Canaro (ROVIGO)

1,519 Tap – Casale sul Sile (TREVISO)

1,524 Esso – Oderzo (TREVISO)

1,535 Bc Energia – Cittadella (PADOVA)

1,535 Indipendente – Albaredo di Vedelago (TREVISO)

1,537 Bc – Sossano (VICENZA)

1,539 Nuova Petroli – Valeggio sul Mincio (VERONA)

1,539 Ewacafè – Verona

1,539 My En – Nogara (VERONA)

1,539 Europam – Jesolo (VENEZIA)

1,549 Eni Selfy – Vicenza