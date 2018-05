Chieti, lancia figlia dal viadotto e si suicida

Condividi

Tragedia ieri a Chieti in Abruzzo. Fausto Filippone, 49 anni, ha ucciso sua figlia 12enne gettandola dal cavalcavia sull’A14 nei pressi di Francavilla. La piccola è morta sul colpo dopo un volo di 40 metri. L’uomo è poi rimasto appeso per 6 ore al parapetto del ponte dell’autostrada minacciando il suicidio con urla strazianti. Intorno alle 20, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, Filippone si è lasciato andare togliendosi la vita.

Poco prima della tragedia, la moglie dell’uomo e madre della bimba, Marina Angrilli, 52 anni, insegnante di lettere al liceo scientifico di Pescara, è morta in tarda mattina all’ospedale di Chieti dopo esser caduta dal balcone al quarto piano di una casa dove la famiglia risiedeva temporaneamente. La donna è stata lasciata gravissima in ospedale da Filippone che ha dichiarato un nome falso. Il fatto corrobora i sospetti che la morte della donna possa non essersi trattato di un incidente ma che sia correlato all’omicidio-suicidio avvenuto poco dopo in giornata. La polizia sta indagando ora sulla pista del raptus.

Fonte: Corriere della Sera

(ph: YouTube – Van News)