“Fascisti su Facebook”, a Vicenza il centrosinistra è col fiatone

La campagna elettorale per le comunali a Vicenza pareva proseguire placidamente banale e tediosa quand’ecco la bomba di carta: alcuni candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Francesco Rucco (centrodestra) sono stati beccati ad aver scritto, chi vari anni fa chi più recentemente, post su Facebook in cui trasparivano chiare tendenze fascisteggianti e nazionalsocialisteggianti. Poca roba, come entità, ma bastevole perchè qualcuno, non si sa chi ma evidentemente avversari politici, confezionasse un “dossier”, un plico con i suddetti commenti, che ha girato al Giornale di Vicenza. Il quale ha pubblicato, mettendo Rucco sulla difensiva («se eletti, i candidati coinvolti dovranno dimettersi»), ma al tempo stesso minacciando una reazione uguale e contraria («scaveremo nel centrosinistra»).

Una bomba cartacea, o meglio internettiana? Ma quale bomba. Al massimo un petardo.

Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? Non di voci dal sen fuggite, questo no. Piuttosto, di frasi buttate qua e là sul maggior social in circolazione da cui si evince indubitablmente che qualche rucchiano è, in cuor suo, un ammiratore più o meno serio di Mussolini, Hitler e camerati. Chiariamo bene: l’antifascismo dovrebbe essere assodato e non svilito a “certificato” per gli spazi pubblici in quanto il lato oscuro del fascismo nelle sue varie forme fu la privazione della libertà di pensiero, che in politica equivale alla libertà tout court. Perciò gingillarsi con i richiami a quei regimi che le campagne elettorali le abolirono, è nostalgismo che sottovaluta colpevolmente quel vizio d’origine, fermando la Storia a settant’anni fa anzichè farla andare avanti. Sarebbe ora di finirla con l’adorazione di un passato liberticida, per chi vuole fare politica oggi. Ma detto questo, che fra le file più a destra della coalizione di centrodestra vicentina ci fossero tardo-fascisti, o quasi-fascisti o semplicemente fascisti, lo si sapeva anche prima. Il punto è capire in cosa consiste essere fascisti, e quali conseguenze può avere.

Se significa scribacchiare su Facebook, diciamo che è un po’ poco per allarmarsi. Il fascismo fu un fenomeno storico che a Vicenza, giusto per stare nel perimetro berico, portò i suoi seguaci, il 14 ottobre 1922, addirittura prima della Marcia su Roma, a rovesciare con la violenza la giunta di allora, andando a prelevare casa per casa il sindaco e gli assessori, di notte, proditoriamente, trascinandoli in Comune per far loro firmare le dimissioni, col prefetto che non mosse un dito, subendo con indegna passività l’atto eversivo. Questo fu e questo era, il fascismo. Oggi abbiamo di fronte qualche giovanotto o ex giovanotto che sfoga le sue convinzioni più intime sulla tastiera di un computer o di un Iphone. Mamma mia che impressione.

Secondo. Poniamo anche che di pericolose camicie nere, appena un po’ sbiancate, si stia parlando e domandiamo: trattasi di reati, o di opinioni? Perchè è reato l’apologia del fascismo, intesa come propaganda dal preciso fine di ricostituire il partito fascista. Una fattispecie ben definita. Non l’essere o sentirsi o esprimersi da fascisti. Altrimenti si sarebbe dovuto tenere fuori legge, e fuori dall’agone, il Movimento Sociale Italiano per l’intera durata della Prima Repubblica. Gli anonimi autori del pacco avrebbero dovuto sporgere denuncia penale, se ritenevano quei post anti-costituzionali. Invece hanno preparato una polpettina avvelenata.

Che avrà pochi effetti. Per due ragioni: lo spauracchio del fascismo eternamente incombente riattiva le sensibilissime corde dell’antifascismo in chi le ha già sensibili, e cioè nel popolo di centrosinistra. Al massimo, anche in qualche cattolico timorato di Dio e che ricorda con orgoglio l’impegno partigiano della Resistenza democristiana, o dei grillini di sinistra (pochi, perchè è da ridurre a più ragionevoli dimensioni l’intero potenziale grillino nel locale, e a Vicenza in particolare). Non di più. Non certo fra gli elettori di centrodestra (se non qualche forzista che ha maldigerito il penoso affondamento dell’ex candidato sindaco azzurro Mantovani); in secondo luogo, non colpisce l’interesse, più terra terra e pratico, a volte praticone, di quegli elettori di mezzo indecisi fino all’ultimo, che decideranno in base all’immagine personale, e non ideologica, dei candidati sindaco, e alle proposte per la città. Anzi, potrebbero perfino arricciare il naso, stufi di sentir parlare di fascisti e antifascisti quando i suoi problemi sono altri. Esiste forse un modo fascistissimo di sistemare le buche in zona industriale, o di rivedere la viabilità, o di stabilire le sorti della multiutility Aim, facendoci cadere nell’abisso della brutalità squadrista? Seriamente, su.

Rucco e i suoi sono attaccabili come chiunque, ma su faccende più immediate. Per esempio, per dirne una, sull’ambigua posizione riguardo la Fiera, e altre ce ne saranno. La realtà è che finora, saggiamente, hanno tenuto un basso profilo perchè essendo dati in vantaggio (anche dai loro stessi competitori, come ammettono in privato), conviene starsene più fermi che in movimento. Di qui la mossa nemica di lanciare contro una pseudo-molotov, che tradisce la difficoltà in cui il centrosinistra si dibatte non potendo dipingersi come “svolta”, dopo dieci anni di amministrazione. E come, in effetti, sembra dimostrare ricorrendo all’argomento, buono per tutti gli usi e le stagioni, del pericolo fascista. Quel che si dovevano risparmiare, Rucco e i supporter, è quella minaccia finale: non si ricambia un dossier (per quanto, in fin dei conti, debole e controproducente) dossierando a propria volta. Quanto alla richiesta di togliere il disturbo da soli, si tratta di una reazione a salve: è tutto da vedere se i “fascisti su Facebook” saranno eletti consiglieri. Un solo dubbio ci rimane: ma perchè il Giornale di Vicenza, dopo aver verificato le informazioni ricevute come ha detto, non le ha rese note come un proprio lavoro giornalistico, scegliendo invece di rivelare la fonte che ufficialmente è senza nome, e in questo modo facendo ricadere la responsabilità sul centrosinistra?