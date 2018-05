Gentilini diserta gazebo Lega: «non mi fido del M5S»

Condividi

11:13 – I gazebo della Lega in piazza sono stati un successo sia per quanto riguarda l’affluenza, sia per l’esito del piccolo referendum che ha visto il sì affermarsi con una larga maggioranza, riservando solo il 2% al no. Tra chi invece non si è recato ad esprimersi sul contratto con l’M5S c’è l’ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini. «Raccontano favole – spiega – non mi fido di loro. Vedo molta incertezza – aggiunge l’ex sindaco, sostenitore di Mario Conte alle prossime comunali con la lista Zaia Gentilini.

«Io invece sono pragmatico e sono favorevole solo ad un accordo in cui siano messe per iscritto cose realmente realizzabili» ha dichiarato Gentilini. Poi una battuta sul nome del Movimento di Di Maio: «5 stelle? A me bastava una stella sola, quella di sceriffo». (Fonte: Ansa 20/05 18:50)

(Ph: Twitter – MPenikas)